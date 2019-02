Een 21-jarige man uit Goes is woensdagmiddag in zijn woning aangehouden voor het bedreigen van zijn ex-vriendin met een nepvuurwapen.

De politie kreeg woensdag rond 15.10 uur een melding binnen van een vrouw uit Roosendaal. Zij vertelde dat ze door haar ex-vriend was bedreigd met een vuurwapen.

De man is vervolgens na onderzoek in zijn woning in Goes aangehouden door de politie. In zijn woning werd het wapen gevonden. Het blijkt te gaan om een nepwapen.

De man is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Het nepvuurwapen is in beslag genomen.