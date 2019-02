Midden-Zeeland Halt-straffen in Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland toegenomen In de gemeenten Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland in Zeeland is het aantal Halt-straffen in 2018 ten opzichte van het jaar daarvoor toegenomen. In Noord-Beveland was er sprake van vijftien Halt-straffen, 25 procent meer dan het jaar daarvoor. En in Schouwen-Duiveland 81, dit is 6,6 procent meer dan in 2017.