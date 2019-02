Op woensdag 13 februari vindt in podium De Spot in Middelburg voor het eerst een Popaanzee Kickstart plaats. Dit is een initiatief waarbij beginnende muzikanten elkaar kunnen ontmoeten en samen leren spelen, met elke maand een andere lokale band of artiest als host.

In februari is Peer aanwezig om jongeren tijdens de jamsessie te begeleiden.

Volgens Leontien Poppe, de projectleider van Popaanzee, moet het festival de de katalysator zijn voor de popcultuur in Zeeland en biedt De Spot de locatie waar muzikanten elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

"Hier kunnen zij ook informatie krijgen wat er allemaal toe doen is op popgebied in de provincie. We vinden dat er best al veel is maar nu is dit zichtbaar op één plek. Het idee is om Popaanzee Kickststart ook in andere podia op te zetten."

BLØF heeft de backline voor het festival ter beschikking gesteld is. "Ook de mannen van BLØF zijn lokaal begonnen. Voor ze landelijk doorbraken hadden ze aan allerlei lokale initiatieven en competities meegedaan."

"Zij weten als geen ander hoe belangrijk dit is. Wil je meer met muziek dan is de Kickstart iets wat je nodig hebt om later mee te doen aan de regionale bandcompetities van Podium Z, Spectra, RegioRuis, Steenworp Zeeuws-Vlaanderen en Kunstbende Zeeland en de provinciale bandcoachingstrajecten van Popaanzee.”

De Spot vindt iedere tweede woensdag van de maand van 19.30 tot 22.00 uur plaats in De Spot.

De Popaanzee Kickstartavonden zijn voor iedereen gratis toegankelijk.