De organisatie van het Eindeloos Eiland Festival (EEF) in Wissenkerke heeft de eerste namen voor de editie van dit jaar naar buiten gebracht.

Een van de opvallendste namen is Ian Mathhews. Hij was in de jaren ‘60 van de vorige eeuw medeoprichter van de band Fairport Convention en staat sindsdien overal ter wereld op de podia.

Eric Vloeimans is ook een bekende naam. De trompettist maakte naam in de jazzwereld, maar laat zich niet in een hokje duwen. Hij staat op zaterdagmiddag in het Boktheater in Wissenkerke. Verder heeft de organisatie de namen van AAD, Bear Valour en Inkt bekend gemaakt.

De komende weken voegt ze nieuwe artiesten toe aan het programma. De vijfde editie van EEF vindt plaats op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 juni, zoals altijd in de omgeving van landschapscamping Wilgenoord in Wissenkerke. Er is veel muziek, maar ook aandacht voor literatuur, theater en kunst.