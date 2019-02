De Zomerschool gaat de komende vier jaar door in Vlissingen. Tot en met 2022 kunnen kinderen met een taal- of rekenachterstand in de zomervakantie drie weken lang extra lessen volgen.

De afgelopen jaren maakten telkens zo’n vijftig kinderen gebruik van deze mogelijkheid. Ze worden begeleid door een aantal leerkrachten en onderwijsassistenten.

"We hebben extra geld ontvangen voor het onderwijsachterstandenbeleid. Daarmee kunnen we de Zomerschool langer zekerheid bieden en moeten we niet meer per jaar een beslissing nemen. We denken dat het goed is voor de kwaliteit en zijn er dan ook blij mee", zegt wethouder Els Verhage van de gemeente Vlissingen.

Dit jaar vindt de Zomerschool voor de tiende keer plaats. Jongens en meisjes uit de groepen vier, vijf, zes en zeven van scholen in Vlissingen en Oost-Souburg die het nodig hebben, krijgen een uitnodiging. Als ze lessen willen volgen, moeten ze een motivatiebrief schrijven.

Lessen vinden plaats in De Combinatie

De lessen zijn in open wijkschool De Combinatie.

Naast het taal- en rekenonderwijs onderneemt de groep activiteiten. "De kinderen gaan naar het strand en de supermarkt waar ze rekening moeten houden met hun budget voor boodschappen. Het zijn vaak kinderen die niet op vakantie kunnen. Voor hen is de Zomerschool ook gewoon leuk."