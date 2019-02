De brandweer is dinsdagavond uitgerukt voor een brand in een woning in de Scheldestraat in Vlissingen. Het vuur woedde in de keuken.

De brand brak rond 23.25 uur uit. Een klein half uur later kon het sein' brand meester' worden gegeven. Het vuur werd bestreden door twee blusvoertuigen.

De bewoners van de woning zelf en de woning erboven wisten zich tijdig in veiligheid te brengen. Een bewoner is door brandweer- en ambulancepersoneel geholpen in verband met het inademen van rook.

Na de bluswerkzaamheden heeft de brandweer de woning geventileerd. In verband met de brand sloot de politie de Scheldestraat ter hoogte van de kruising met Verkuijl Quakkelaarstraat tijdelijk af.