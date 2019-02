Carla Doorn-Roosenburg wordt de nieuwe wethouder voor de Lokale Partij Middelburg (LPM) in het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg. Zij volgt vanaf 1 maart Cees Lodder op die op 19 januari plotseling overleed.

Doorn is sinds 2010 gemeenteraadslid voor de LPM en krijgt dezelfde portefeuille als Lodder. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de zorg, welzijn en volksgezondheid en participatie en bewonersinitiatieven.

Ook was hij lid van het participatieteam Trekdijk dat op zoek gaat naar een andere bestemming voor het gebied bij Nieuw- en Sint-Joosland, een veelbesproken onderwerp in aanloop naar de verkiezingen van vorig jaar.

"Het was moeilijk om na te denken over de opvolging van Cees", vertelt fractievoorzitter Piet Kraan. "Onze fractie heeft Carla gevraagd of zij de verantwoordelijkheid op zich wil nemen en zij heeft 'ja' gezegd. Ze zet zich al tien jaar in voor de LPM en heeft een stevig mandaat van de kiezers."

Bram de Buck volgt Doorn in gemeenteraad op

Doorn was naast haar gemeenteraadslidmaatschap werkzaam als sectievoorzitter en docent maatschappijleer op Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap (SSG). "Ik ga Cees’ goede werk met hart voor de inwoners en ondernemers voortzetten", stelt de nieuwe wethouder.

De LPM is met zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Middelburg. Bram de Buck volgt Carla Doorn in de gemeenteraad op.