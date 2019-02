Midden-Zeeland Zestig personen ontruimd na gaslekkage bij chemiebedrijf in Nieuwdorp Bij het chemiebedrijf Vopak aan de Frankrijkweg in Nieuwdorp is rond 12.30 uur een gaslekkage van butadieen ontstaan tijdens laad- en loswerkzaamheden. Uit voorzorg werden in totaal zestig personen van twee schepen en een naastgelegen bedrijf ontruimd. Dat meldt de Veiligheidsregio Zeeland.