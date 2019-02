De politie heeft zaterdagavond een 47-jarige man aangehouden in Rilland die in het bezit was van een nepwapen.

Eerder op de avond kwam er een melding binnen bij de politie dat het om een vuurwapen zou gaan, waarop de inwoner van Rilland werd aangehouden.

De man zou eerder betrokken zijn geweest bij een incident op de kruising van de Valckenisseweg, de Bathseweg en de Hoofdweg. Op die kruising zouden meerdere mensen ruzie met elkaar hebben gehad. Even later zou de verdachte zijn gezien met een vuurwapen in zijn hand.