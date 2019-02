Midden-Zeeland Provincie uit haar zorgen over ontwikkelkansen van Vlissingen De provincie Zeeland maakt zich zorgen over de ontwikkelkansen van Vlissingen. In een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken over het Artikel 12-traject vraagt gedeputeerde Jo-Annes de Bat of rekening kan worden gehouden met de slechte financiële situatie van de gemeente.