Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandagochtend in de rechtbank van Middelburg elf jaar cel geëist tegen een 35-jarige man die wordt verdacht van doodslag op een 26-jarige man. Dit gebeurde in september 2016 in de woning van het slachtoffer aan de Anjelierenlaan in Vlissingen.

Een andere verdachte, een 34-jarige man uit Somalië, is volgens het Openbaar Ministerie niet te linken aan de dood van de 26-jarige man. Hij wordt wel verdacht van het stelen van de pinpas van het slachtoffer. Tegen hem zijn twee maanden cel geëist.

Het slachtoffer is in zijn woning mishandeld, waarna hij overleed door ernstig hersenletsel.

De twee verdachten, die net als het slachtoffer ook beide uit Somalië komen, waren op verschillende tijdstippen in de woning aanwezig. Hierom was onduidelijk welke van de twee mannen verantwoordelijk was voor de dood van het slachtoffer.

Later bleek dat het verhaal van de 35-jarige verdachte niet overeenkwam met de gegevens die uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar voren kwamen. Daarnaast werden bloedafdrukken van de verdachte gevonden op het lichaam van het slachtoffer.