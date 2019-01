Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Zeeland is in 2018 met bijna een kwart afgenomen. Dat meldt het UWV.

Zeeland telde eind december 2018 4.800 lopende WW-uitkeringen. Dat is 23 procent minder dan in december 2017, waarmee Zeeland boven het landelijk gemiddelde van 20 procent ligt.

Het WW-percentage in Zeeland daalde in een jaar tijd van 3,2 in december 2017 naar 2,5 procent in december 2018. Landelijk daalde het percentage in dezelfde periode van 3,7 naar 2,9.

De afname van het aantal WW-uitkeringen was niet in alle gemeenten in Zeeland even groot. De daling was het grootst in Noord-Beveland (33 procent), gevolgd door Kapelle en Tholen (beiden 29 procent).

De gemeente Reimerswaal noteerde met 6 procent de kleinste afname van het aantal WW-uitkeringen in Zeeland. Daarna volgden Borsele en Veere met respectievelijk 15 en 20 procent.