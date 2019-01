Midden-Zeeland Tieners op school in Walcheren gearresteerd na mishandeling en bedreiging De politie heeft donderdagochtend twee tieners, van veertien en zestien jaar, op een middelbare school in Walcheren in de boeien geslagen. De twee worden verdacht van een zware mishandeling in Goes en een bedreiging bij station Middelburg.