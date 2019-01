Verschillende locaties in Vlissingen krijgen een struikelsteen in de stoep. Deze herdenkingstegels herinneren aan Joodse inwoners die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd.

Onder meer in Middelburg liggen al struikelstenen. Ze zijn te vinden in het trottoir bij het laatste woonadres van weggevoerde Joodse inwoners. Op het messing plaatje staan de naam, het geboortejaar en de plaats en datum van overlijden.

Stichting Struikelstenen Zeeland zet zich in om weggevoerde en omgebrachte Joden uit de provincie met een struikelsteen te herdenken. "Met hulp van de Zeeuwse archiefdiensten is tot nu toe met zekerheid van 122 personen vastgesteld wat hun laatste woonadres in Zeeland was", staat op de website van de stichting.

Het gaat om 55 adressen in Middelburg, Vlissingen, Zierikzee, Burgh, Goes, Hulst, Terneuzen en Veere. De stichting heeft inmiddels 82 steentjes geplaatst in Middelburg, Zierikzee, Burgh, Hulst en Terneuzen.

Dertig locaties in Vlissingen gevonden

Het onderzoek in de gemeente Vlissingen heeft inmiddels tot zo’n dertig locaties voor struikelstenen geleid, vertelt burgemeester Bas van den Tillaar. Die locaties liggen allemaal in de stad, maar het onderzoek richt zich op de hele gemeente. De burgemeester vindt het mooi dat er nu ook herdenkingstegels in zijn gemeente komen.

"Zeker in dit themajaar van de herdenking van 75 jaar bevrijding." De stichting hoeft geen vergunning aan te vragen voor het plaatsen van de stenen, aldus Van den Tillaar. "Voor de plaatsing zoekt de stichting contact met omwonenden."

Sinds 1994 zijn er volgens Stichting Struikelstenen Zeeland in ongeveer duizend Europese steden en dorpen meer dan 70.000 struikelstenen geplaatst. De initiatiefnemer is de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. In Nederland zijn de stenen sinds 2007 geplaatst in ruim tachtig gemeenten.