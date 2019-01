Midden-Zeeland Meer voetbal- en korfbalverenigingen Zeeland deels rookvrij Na voetbalverenigingen Domburg en Oostkapelle zijn ook Veere, VCK in Koudekerke, De Meeuwen in Zoutelande, Serooskerke, De Noormannen in Westkapelle en de korfballers van Stormvogels uit Westkapelle deels rookvrij geworden.