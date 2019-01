Het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp krijgt een ton subsidie van de provincie voor het aanstellen van een of meerdere conservators.

Eind vorig jaar heeft ze al een miljoen euro gehad voor de bouw van een paviljoen dat is gewijd aan de Vier Vrijheden van Franklin Delano Roosevelt.

Om het jaar worden in Middelburg de Four Freedoms Awards uitgereikt, die zijn gebaseerd op de beroemde toespraak van de Amerikaanse president in 1941. In het paviljoen wordt aandacht besteed aan deze toespraak, maar ook aan de ceremonie in Middelburg en de betekenis van de vrijheden in de loop der jaren.

De nieuwe vleugel gaat in oktober open, net voor de start van de herdenking van de Slag om de Schelde, een ander belangrijk speerpunt van het museum.

Voor de inrichting van het vernieuwde museum gaat ze samenwerken met een reeks organisaties, waaronder het Roosevelt Institute for American Studies in Middelburg, het Roosevelt Institute in New York en het Nationaal Militair Museum.