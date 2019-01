Midden-Zeeland Politie zet helikopter in bij onderzoek naar ernstig misdrijf Middelburg De politie is dinsdag uitgerukt met een politiehelikopter in het kader van het onderzoek naar het ernstige misdrijf in het centrum van Middelburg zondagmiddag tussen 15.00 en 16.15 uur. Daarbij viel een vrouwelijk slachtoffer.