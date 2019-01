Marco Eestermans is vanaf januari de nieuwe fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid (PvdA) in de gemeente Goes.

De 25-jarige neemt de functie over van Wiert Omta, die de lokale politiek in de loop van dit jaar verlaat.

Eestermans sinds de verkiezingen van vorig jaar maart in de gemeenteraad. Daarvoor was hij actief als steunfractielid. "Met de fractie wil ik ervoor zorgen dat Goes haar sociale gezicht terug krijgt", zegt hij. "Armoede is een groot probleem in de samenleving. Daar moeten we echt iets aan doen."

Omta was sinds 2014 fractievoorzitter van de PvdA. "Ik was een tussenpaus", zegt hij over zijn afscheid. "Met veel plezier heb ik gewerkt aan de noodzakelijke verjonging van de partij. Dat Marco het stokje nu overneemt laat zien dat dit is gelukt. Dat is prettig."