Van de discussie over de marinierskazerne in Vlissingen, tot inbraken in strandhuisjes tussen Zoutelande en Westkapelle: dit waren de belangrijkste gebeurtenissen in Midden-Zeeland.

De marinierskazerne in Vlissingen

De verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen leverde in 2018 veel discussie op. Het besluit de kazerne te verhuizen werd al in 2012 genomen en leidt tot veel kritiek van de mariniers. Veel mariniers zien het niet zitten om naar Vlissingen te verhuizen.

Het ministerie is in gesprek met vertegenwoordigers van het personeel, waardoor in december bekend werd dat de oplevering van de kazerne zeker zes maanden vertraging oploopt. Eerder dit jaar werd de oplevering al opgeschoven naar 2022.

Dode op Plein 1940 in Middelburg

Op 28 juni werd op Plein 1940 in de binnenstad van Middelburg een overleden man aangetroffen. De dode was een cliënt van Arduin. Hij was weggelopen uit de instelling waar hij gedwongen was opgenomen.

De politie maakte al snel bekend niet uit te gaan van een misdrijf. Plein 1940 en de Pottenmarkt werden voor het politieonderzoek urenlang afgesloten.

De gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen in maart liepen uit op winst voor de lokale partijen in Middelburg en Vlissingen. De Lokale Partij Middelburg kreeg zes zetels, gevolgd door vier zetels voor het CDA. In Vlissingen kregen de Partij Souburg Ritthem en de Lokale Partij Vlissingen beide vijf zetels.

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Middelburg was 58,9 procent. In Vlissingen ging het om 48,6 procent.

Inbraken strandhuisjes tussen Zoutelande en Westkapelle

De politie hield in augustus twee minderjarigen aan voor inbraken in 120 strandhuisjes tussen Zoutelande en Westkapelle. De twee jongens van 14 en 15 jaar pleegden de inbraken in twee nachten.

De schade was groter dan de buit. De jongens knipten onder andere handdoeken en de bekleding van strandstoelen kapot.

Vliegtuigbom opgevist in Vlissingen

Een baggerschip viste op 28 november vlakbij de haven van Vlissingen een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog op. Tijdens de ontmanteling van de bom moesten bewoners binnen een straal van 1.300 meter rondom het schip binnenblijven.

De Mobiele Eenheid ging voor de actie van deur tot deur om mensen te vragen zich aan de voorschriften te houden. Ook werd een NL Alert verstuurd. Het treinverkeer werd stilgelegd. De bom werd die avond zonder problemen ontmanteld.

Schietpartij Westerscheldestraat Middelburg

In een woning aan de Westerscheldestraat in Middelburg werd in november een 20-jarige Middelburger neergeschoten. Bij aankomst troffen de agenten een 20-jarige vrouw uit Den Haag aan die de portiek van de woning aan het schoonmaken was. Dit deed ze waarschijnlijk om sporen te wissen. Zij werd aangehouden, maar is later weer vrijgelaten.

Kort na het incident meldden twee mannen zich in het ziekenhuis. Zij vertrokken weer, maar de politie vond na onderzoek de auto waarin ze reden. De auto werd in beslag genomen en even later werd het slachtoffer van de schietpartij in een andere auto in Middelburg gevonden. De 22-jarige bewoner van het huis werd een aantal dagen later opgepakt voor betrokkenheid bij het incident. Het huis is voor drie maanden gesloten.

Zwaargewonde bij steekpartij azc Middelburg

Bij een steekpartij in het asielzoekerscentrum in Middelburg viel in juni een zwaargewonde. Voor de gewonde werd een traumahelikopter opgeroepen, maar hij is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte vluchtte na het incident, maar kon niet veel later worden aangehouden. Zowel de verdachte als het slachtoffer woonden in het azc.

Dode bij steekpartij in Vlissingen

In december viel in de Kasteelstraat in Vlissingen een dode bij een steekpartij. Een 17-jarige jongen en een 22-jarige vrouw werden in een woning in dezelfde straat aangehouden.

Een aantal dagen na de steekpartij hield de politie ook een derde verdachte aan.