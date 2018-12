De politie heeft dinsdagmiddag in een woning aan de Prinses Beatrixweg in Wemeldinge twee mannen uit Goes en Zierikzee aangehouden die verdacht worden van drugsverkoop en -bezorging vanuit de woning.

De politie startte een onderzoek na meldingen over drugshandel, waarna de twee mannen tijdens een speciale actie dinsdagmiddag werden aangehouden.

De politie kwam de woning en verdachten op het spoor, nadat agenten eerder op de middag twee verdachten hadden aangehouden die ervan verdacht worden drugs te hebben gekocht bij de woning in Wemeldinge.

De eerste aanhouding van een 54-jarige man vond rond rond 14.00 uur plaats op de Schuithaven in Zierikzee. De tweede 39-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats werd rond 15.15 uur in de Naereboutstraat in Goes aangehouden.

Politie trof harddrugs en geluidsdemper in woning aan

Vervolgens hield de politie rond 16.30 uur de bewoner en een 46-jarige man uit Vlissingen in de woning aan. Het tweetal is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. De mannen zijn vrijdagochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Onder leiding van de rechter-commissaris stelde de politie een doorzoeking in de woning in. Hierbij werden onder andere een handelshoeveelheid harddrugs, een aantal pillen en een geluidsdemper aangetroffen. De goederen zijn in beslag genomen. De drugs worden verder onderzocht.

Naast het strafrechtelijke traject, maakt de politie ook een bestuurlijke rapportage op en stuurt deze naar de gemeente Kapelle. Die zal zich dan beraden over bestuurlijke maatregelen zoals het sluiten van de woning.