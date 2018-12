Na het aantreffen van de gevaarlijke stof chroom-6 in de Stationsbrug in Middelburg en een brug in Kleverkerke, gaan de Gedeputeerde Staten van Zeeland extra onderzoek laten doen bij brugwerkzaamheden naar de mogelijke aanwezigheid van de stof.

De Stationsbrug zou een paar maanden geleden worden gerestaureerd, maar deze opdracht werd op het laatste moment ingetrokken, omdat er chroom-6 was aangetroffen. Naar aanleiding daarvan stelde Roland de Wit van de PVV vragen over andere objecten.

Het college zegt nu zeker te weten dat er geen chroom-6 zit in andere bruggen over het Kanaal door Walcheren. "Voor andere bruggen en sluizen is na een eerste scan geen volledige zekerheid of alle onderdelen van het object chroomvrij is", schrijft het provinciebestuur aan De Wit.

De provincie neemt daarom het zekere voor het onzekere en laat extra onderzoek doen bij werkzaamheden waar chroom-6 kan vrijkomen. "Veiligheid van mens en milieu staat immers voorop."

Voor (oud-)medewerkers van de provincie die met chroom-6 in aanraking kunnen zijn gekomen is een meldpunt ingesteld. Daar zijn nog geen meldingen over ziekten door werken met chroom-6 binnengekomen. Over eventuele schadeclaims wil de provincie zich nog niet uitlaten.