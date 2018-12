Wethouders Johan Aalberts (Middelburg), Arie Schot (Veere) en Sem Stroosnijder (Vlissingen) hebben woensdag de afspraken voor de Walcherse woningbouwmarkt ondertekend.

De nieuwe afspraken moeten nog worden goedgekeurd door de provincie, die de Zeeuwse regio’s zelf laat bepalen wie wat, waar en hoeveel mag bouwen. De drie Walcherse gemeenten spraken daar al sinds 2016 over, maar kwamen er maar niet uit.

"We wisten niet hoe groot de koek was, maar moesten deze wel verdelen. Dat maakte het erg moeilijk", aldus Aalberts.

Het conflict spitste zich toe op de Middelburgse nieuwbouwwijk Essenvelt waar zo’n vierhonderd woningen staan gepland. Vlissingen vond dat dit uitbreidingsplan van de baan moest, omdat het ten koste zou gaan van het aantal woningen dat zou kunnen worden gebouwd in het Scheldekwartier. Het conflict liep zo hoog op dat Vlissingen Middelburg voor de rechter daagde over het bestemmingsplan Essenvelt.

Veere zat tussen de twee partijen in, maar kon zolang er geen nieuwe afspraken waren ook geen nieuwe plannen ontwikkelen.

'We zien Walcheren als één markt'

De drie zijn na de zomer van dit jaar weer met elkaar in gesprek gegaan en zijn het nu eens over het aantal en soort woningen dat er tot en met 2025 bij mag komen. "We zien Walcheren nu echt als één markt", aldus Schot.

Bovendien vinden ze dat er meer vraag is naar woningen, bijvoorbeeld door de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens en de behoefte aan arbeidsmigranten. "We zien dat de provincie zich in de prognoses vooral baseerde op geboorte en sterfte en migratie buiten beschouwing liet. Wij hebben dat nu wel meegenomen", aldus Stroosnijder.

Ook spelen zaken als het verduurzamen van bestaande huizen en de behoefte aan recreatiehuizen mee.

Groei nodig van 7 procent

De gemeenten hebben berekend dat een groei van 7 procent nodig is om aan de vraag in de markt te voldoen, maar dat zij met hun nieuwe afspraken daarvan 'slechts' 5 procent invullen. Als de provincie de afspraken goedkeurt, beloven ze twee keer per jaar naar de afspraken te kijken en deze eventueel aan te passen als het nodig is.

Middelburg mag volgens het ondertekende document tot en met 2025 netto 1576 nieuwe woningen ontwikkelen, Veere 429 en Vlissingen 1626.