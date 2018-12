Een man heeft vrijdagavond voor onrust gezorgd in Goes door met een nepwapen over straat te lopen. De man is aangehouden, maar dezelfde avond weer vrijgelaten.

Het gaat om een 33-jarige inwoner uit Goes, meldt de politie zaterdag.

Om 19.30 uur kreeg de politie een melding binnen over een man die met een wapen zou lopen op de Van Dusseldorpstraat.

Verschillende mensen hadden de man zien lopen, bleek uit ondervragingen van de agenten die ter plaatse kwamen. Hij werd even later op een fiets op de Bergeweg aangehouden. Hij had geen (nep)wapen bij zich.

De man vertelde later bij het verhoor dat hij nepwapens zou hebben liggen in een woning in de Graaffstraat. Daar werden twee speelgoedwapens gevonden. Deze zijn in beslag genomen.