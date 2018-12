In de Sint Jacobskerk in Vlissingen hebben vrijdagavond Claudia van de Ketterij, Lenie Stroo-Goedhart en de vrijwilligers van het Zeeuws Maritiem muZEEum de Frans Naereboutprijs ontvangen. Burgemeester Bas van den Tillaar en wethouder Els Verhage overhandigden de drie prijzen, in de categorie 'Vrijwilligersorganisatie 2018', 'Vrijwilliger 2018' en 'Aanmoedigingsprijs 2018'.

De gemeente Vlissingen reikt deze onderscheiding elke twee jaar uit aan vrijwilligers die zich op een bijzondere manier inzetten voor de gemeente. De vrijwilligers van het Zeeuws maritiem muZEEum mogen zich vrijwilligersorganisatie van het jaar noemen. Zij ontvingen een geldbedrag, oorkonde en wisseltrofee. "Het muZEEum is een belangrijke attractie in de gemeente Vlissingen", laat de gemeente Vlissingen weten. "Het vertelt veel over de geschiedenis van de stad. Het muZEEum kan alleen voortbestaan dankzij de inzet van de ruim zestig enthousiaste vrijwilligers. Zij geven de rijke geschiedenis van Vlissingen door aan de inwoners, studenten en toeristen."

Lenie Stroo-Goedhart is de vrijwilliger van het jaar. Zij ontving een oorkonde en gouden speldje. Lenie Stroo-Goedhart zet zich al jaren vrijwillig in. "Met name in het Middengebied was en is zij nog steeds zeer actief en begaan met de medemens." Zo is zij sinds de oprichting van Stichting In en Uitloophuis in 1994 als vrijwilliger nauw betrokken, als lid maar ook als voorzitter. In maart viert zij hier haar 25-jarig jubileum. "Het is bijzonder hoe zij zich vrijwillig inzet voor anderen."

De aanmoedigingsprijs is uitgereikt aan Claudia van de Ketterij. Zij ontving een oorkonde en geldbedrag. "Mevrouw weet met haar enthousiasme en energie een team te smeden en zo een tweedaags multisportevenement als 'De Vaart van Vlissingen' te organiseren. Dat is een bijzonder project, bedoeld voor alle leeftijden, voor de fanatieke sporters, maar ook voor de recreant. Er is groot respect en waardering voor haar doorzettingsvermogen, creativiteit en haar gave om mensen te binden."

Bekend persoon uit de historie van Vlissingen

De Frans Naereboutprijs is vernoemd naar een bekend persoon uit de historie van Vlissingen. De Vlissingse visser en loods van de Verenigde Oost-Indische Compagnie verwierf in de achttiende eeuw zijn faam als mensenredder. Met gevaar voor eigen leven wist hij talloze schipbreukelingen van de dood te redden.

De gemeente heeft haar prijs voor vrijwilligerswerk naar hem vernoemd als symbool voor inzet, betrokkenheid en voorbeeldfunctie van vrijwilligers. De feestelijke bijeenkomst stond vrijdagavond in het teken van het tweehonderdste sterfjaar van Frans Naerebout.