Het buitengedeelte van de kerstmarkt in Goes is vanwege de slechte weersomstandigheden en verwachte windstoten afgelast.

Zowel vrijdag als morgen staan er geen stands in de straten van de binnenstad.

Het programma in de Grote of Maria Magdalenakerk gaat wel door. Vrijdagavond is daar een kerstdansshow van Body Action en zaterdag zijn er tal van muziekoptredens.

De markt in de kerk en de stands in het lokaal zijn beide dagen wel open van 11.00 uur tot 20.00 uur. "Wij vinden dit heel erg jammer, maar de veiligheid van bezoekers, standhouders en andere betrokkenen staat voor ons voorop", zegt burgemeester Margo Mulder van de gemeente Goes.

"Door de zware windstoten en de stevige buien ontstaat een te groot risico op gevaarlijke situaties."