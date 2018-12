Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes is akkoord met een bouwplan om dertig woningen op de locatie van Hendrik's Plaza aan de Nieuwe Rijksweg in 's-Heer Hendrikskinderen te bouwen.

De grondeigenaren vroegen twee jaar geleden al of Goes mee zou willen werken aan herontwikkeling van het vervallen winkelcentrum, waar jaren een tuincentrum zat.

"We vinden het goed dat er in onze dorpen wordt gebouwd en het was een detailhandelslocatie buiten onze binnenstad. Omdat we dat zoveel mogelijk willen concentreren, past dit idee op twee vlakken in ons beleid", stelt wethouder Derk Alssema.

De bouw van de woningen moet binnen twee jaar beginnen.