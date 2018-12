De Kenniswerf in Vlissingen krijgt het eerste autodeelpark van Zeeland. De provincie geeft 148.750 euro subsidie voor realisatie van E-Mobility Park.

Het is een initiatief van Y-Logic dat is gevestigd aan de Edisonweg. "Het autobezit is erg hoog in Zeeland, dus wij denken dat dit een kansrijk initiatief is", zegt gedeputeerde Harry van der Maas. "Een auto staat immers 90 procent van de tijd stil. Delen zorgt voor kansen."

Er is in een eerdere fase onderzocht of er behoefte is aan zo’n deelpark voor duurzame vierwielers. Die behoefte bleek er te zijn. Negen bedrijven en instellingen hebben gezegd elektrische auto’s te willen delen en kilometers ingekocht. Daarmee willen ze hun mobiliteit verduurzamen.

Andere mensen kunnen de deelauto’s ook huren. De provincie denkt dat Zeeuwen hierdoor ook vertrouwd raken met het delen van auto’s en elektrisch rijden. Door verschillende partijen zijn zaken als laadpalen en elektrische auto’s toegezegd.

Met de subsidie kunnen de parkeerplaatsen en laadvoorzieningen worden aangelegd. Naast auto’s moet je op het E-Mobility Park straks ook fietsen en duurzame scooters kunnen huren.