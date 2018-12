De zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor de gemeente Kapelle levert nog geen voordracht op. Onder de 25 sollicitanten bevond zich niet de juiste kandidaat, meldt de gemeenteraad van Kapelle dinsdagavond.

De commissaris van de koning in Zeeland, Han Polman, overlegt uiterlijk in maart met de vertrouwenscommissie over het wederom openstellen van de vacature.

De gemeenteraad bracht dinsdagavond een verklaring van de voorzitter van de vertrouwenscommissie naar buiten. De raad brengt verslag uit over de bevindingen aan de commissaris van de koning. In overleg met de commissaris wordt de minister van Binnenlandse Zaken geadviseerd over het opnieuw openstellen van de vacature.

Voordat het zover is, kijkt de gemeenteraad naar de profielschets voor de nieuwe eerste burger van Kapelle. Daarin neemt ze actuele ontwikkelingen in de gemeente, zoals de toekomstvisie mee.

"Met het opnieuw openstellen van de vacature en deze aanvulling op de profielschets hoopt de vertrouwenscommissie meer sollicitanten te betrekken bij de procedure die uiteindelijk moet leiden tot een voordracht", laat de provincie Zeeland dinsdagavond weten.

In totaal hadden zeven vrouwen en achttien mannen gesolliciteerd. Hun leeftijd lag tussen de 34 en 67 jaar. De vertrouwenscommissie meldt dat na een zorgvuldige selectieprocedure geen sollicitanten zijn overgebleven die voldoen aan het profiel met de titel "De beste burgemeester voor Kapelle", die de gemeenteraad op 3 juli vaststelde.

De huidige vertrouwenscommissie blijft in functie. Waarnemend burgemeester Huub Hieltjes, die aantrad na het vertrek van voormalig burgemeester Anton Stapelkamp, is in Kapelle aangesteld totdat de vacature voor burgemeester is vervuld. Hieltjes ondersteunt de raad bij de totstandkoming van de nieuwe profielschets.