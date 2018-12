Midden-Zeeland Eerder stil asfalt tegen geluidsoverlast voor deel Sloeweg Vlissingen Een deel van de Sloeweg (N288) in Vlissingen krijgt in 2020 en 2021 stil asfalt om geluidsoverlast voor omwonenden tegen te gaan. Het gaat om het stuk tussen de Sloebrug en de rotonde bij Bossenburgh. Vlissingers die hier langs de Sloeweg wonen klagen al langer over geluidsoverlast en luchtverontreiniging.