De arbeidsmarkt in Zeeland wordt de komende jaren steeds krapper. Dat staat in de publicatie over de Zeeuwse arbeidsmarkt die ZB Planbureau vrijdag in opdracht van de provincie Zeeland presenteert.

De provincie liet de publicatie maken om voor haar toekomstige plannen om inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt. De publicatie bevat vier thema's. Het eerste thema gaat in op het arbeidsaanbod, met cijfers over de beroepsbevolking, arbeidsparticipatie en werkloosheid. Het tweede thema belicht de arbeidsvraag met het aantal vacatures, aantal banen en de pendel binnen en buiten Zeeland. Het derde thema gaat over knelpunten door arbeidsaanbod en -vraag tegenover elkaar te zetten. Het vierde thema bevat een prognose voor de komende vijf jaar.

De arbeidsparticipatie in Zeeland is ondanks een sterk vergrijsde beroepsbevolking hoog, concludeert Zeeland. "Voor steeds meer banen is er een tekort aan beschikbare werkkrachten. In augustus werd een recordaantal van zo'n 5.000 openstaande vacatures vastgesteld. Zeeland komt steeds meer handen tekort om bedrijven te voorzien van vakkundig personeel, met name in de technische sector."

Een belangrijke oorzaak van de krappe arbeidsmarkt is het toenemende aantal mensen dat met pensioen gaat. "Tegelijkertijd zien we een afnemende natuurlijke aanwas, gevormd door de uitstroom uit het onderwijs. Ook loopt het aantal Zeeuwen dat buiten de provincie werkt op." Buiten Zeeland werken volgens de provincie 41.900 Zeeuwse werknemers. "Dat is meer dan een kwart van alle Zeeuwen met een betaalde baan. Daartegenover staan 24.800 werknemers die elders in het land wonen en in Zeeland komen werken."

Tekort aan arbeidskrachten loopt op

De komende jaren zal het tekort aan arbeidskrachten in Zeeland volgens de provincie oplopen. "De prognose wijst uit dat er tot en met 2022 een instroom in de arbeidsmarkt van ruim 23.000 schoolverlaters is te verwachten. Het aantal baanopeningen in die periode bedraagt naar verwachting 29.000. Over vijf jaar gerekend wordt er een tekort verwacht van 6.000 personen. Dit zijn banen die moeten worden opgevuld vanuit de arbeidsreserve, van buiten de provincie of door een groei in het aantal uren per werkende."