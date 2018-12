De politie heeft vrijdag in Goes een drugsdealer aangehouden in een woning aan de Tak van Poortvlietstraat in Goes. Tijdens huiszoekingen werden onder meer drugs en een vuurwapen gevonden.

De politie startte een onderzoek naar de man, nadat ze meerdere meldingen had ontvangen dat de man drugs dealde. Op de Westhavendijk werd vrijdag een man aangehouden omdat hij cocaïne bij zich had. Hij had de drugs net gekocht bij de man waar de meldingen over gingen.

Agenten gingen na de aanhouding naar de woning aan de Tak van Poortvlietstraat. De verdachte probeerde te vluchten, maar de politie kon hem toch aanhouden. De politie heeft vervolgens het huis waar de verdachte werd aangetroffen en een tweede woning doorzocht. In beide woningen werd ongeveer 1,5 kilo hasj aangetroffen. Verder vonden agenten een pistool met kogels, een wapenstok, sieraden en ongeveer 10.000 euro. De spullen zijn in beslag genomen.

Hij is overgebracht naar het politiecellencomplex. De rechter-commissaris besloot dinsdag dat hij langer vast blijft zitten. Bij de aanhouding trof de politie het zoontje van de verdachte aan in de woning. Omdat de drugs in de woning lagen en in de buurt van het jongetje werden verkocht, heeft de wijkagent een zorgmelding gedaan.