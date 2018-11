Een deel van de Sloeweg (N288) in Vlissingen krijgt in 2020 en 2021 stil asfalt om geluidsoverlast voor omwonenden tegen te gaan. Het gaat om het stuk tussen de Sloebrug en de rotonde bij Bossenburgh. Vlissingers die hier langs de Sloeweg wonen klagen al langer over geluidsoverlast en luchtverontreiniging.

De N288 is een doorgaande route naar de kust, van het einde van de A58 richting Westkapelle. De Sloeweg wordt steeds drukker, ook met toeristisch verkeer. De wijkraad Bossenburgh heeft bij de gemeente Vlissingen geklaagd over verkeerslawaai en luchtverontreiniging door het verkeer van de Sloeweg.

"Wettelijk hoeven we geen maatregelen te nemen, omdat de hoeveelheid geluid en luchtverontreiniging binnen de normen vallen", vertelt wethouder Rens Reijnierse woensdag. "Maar we hebben begrip voor de klachten van de bewoners. Daarom vervroegen we het aanleggen van stil asfalt op dit deel van de weg. Dat stond gepland voor 2022. Nu leggen we dit in 2020 en 2021 aan."

Het college van burgemeester en wethouders heeft ook besloten verkeerstellingen met snelheidsregistratie uit te voeren en mogelijke verdere maatregelen te onderzoeken. Hierover praat de gemeente volgende maand met de provincie Zeeland, omdat Vlissingen vindt dat de provincie hierin ook een verantwoordelijk heeft. "Dit deel van de Sloeweg is eigendom van Vlissingen, maar het is onderdeel van een drukke doorgaande provinciale weg", aldus Reijnierse.

Geluidswal tegen overlast voor bewoners

Even verderop langs de Sloeweg, tussen de rotonde bij Bossenburgh richting de Vlissingse binnenstad, ligt een geluidswal tegen overlast voor de bewoners van de wijk Rosenburg. "Bossenburgh is eerder gebouwd dan Rosenburg. In die tijd was een geluidswal nog niet nodig, toen lagen de normen voor een wal hoger. We begrijpen dat dit zuur is voor de bewoners van Bossenburgh. Daarom bekijken we wat we kunnen doen."

Belangrijke factor daarbij is voor Vlissingen wel of de provincie meewerkt. "De goedkoopste en simpelste oplossing voor de overlast is de maximumsnelheid verlagen van zeventig naar vijftig kilometer per uur, maar dat is voor een doorgaande route niet gewenst", zegt wethouder Sem Stroosnijder.