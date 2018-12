Drie automobilisten in Zeeland hebben een rijverbod gekregen nadat zij zondagavond en –nacht betrapt werden op het rijden onder invloed van drugs of alcohol.

Het rijverbod van de mannen geldt voor 24 uur. Het gaat om een 39-jarige man die werd aangehouden in Yerseke, en twee 20-jarigen uit Zierikzee en Kortgene werden aangehouden in Goes.

Uit de test van de man uit Yerseke bleek dat hij mogelijk cocaïne of alcohol gebruikt had. De man uit Kortgene had THC genomen, bleek na een speekseltest. De testuitslag van de derde man is nog niet bekend.

Man onder invloed slapend aangetroffen in auto

Een vierde aangehouden man werd slapend aangetroffen in zijn auto in Oost-Souburg. De politie vermoedde dat hij onder invloed was van drugs en gaven hem daarom voor de zekerheid een rijverbod.

Het CBR zal onderzoeken of de man nog mag rijden.