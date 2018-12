Een 18-jarige jongen uit Bergen op Zoom is in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld in een woning in Rijen. De 44-jarige verdachte is kort na middernacht aangehouden in zijn woning in Middelburg. Hij zou een bekende zijn van het slachtoffer.

De familie van de achttienjarige Bergenaar trok na de mishandeling aan de bel bij surveillerende agenten. Ze vertelden vanuit de auto dat zij een zwaar mishandelde man in de auto hadden. Ook gaven ze aan dat de verdachte familieleden van het slachtoffer met de dood bedreigd had.

De tiener is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een van de familieleden van het slachtoffer, een 20-jarige man uit Bergen op Zoom, heeft aangifte gedaan tegen de verdachte.

De verdachte is later die avond aangehouden in zijn woning in Middelburg. Hij zit vast in een cellencomplex in Torentijd.