Midden-Zeeland Auto in de sloot na botsing met bus in Grijpskerke Een personenauto is woensdagochtend in de sloot terechtgekomen na een botsing met een lijnbus in Grijpskerke. Het ongeval vond plaats rond 8.45 uur op de Middelburgseweg ter hoogte van de Poppendamseweg.