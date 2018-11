Een personenauto is woensdagochtend in de sloot terechtgekomen na een botsing met een lijnbus in Grijpskerke. Het ongeval vond plaats rond 8.45 uur op de Middelburgseweg ter hoogte van de Poppendamseweg.

De personenauto en de bus kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing.

De auto raakte hierdoor van de weg en kwam in de sloot tot stilstand. Er is een ambulance ter plaatse geweest, maar of er iemand gewond is geraakt is niet bekend.

In de bus zaten ongeveer tien passagiers. Deze konden overstappen in een andere bus en hun weg vervolgen. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.

De weg was tot 10.00 uur afgesloten voor het overige verkeer.