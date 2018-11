Letty Demmers wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Noord-Beveland.

De huidige burgemeester Marcel Delhez vertrekt woensdag na iets meer dan drie jaar. Hij gaat naar Veldhoven.

Demmers is geen onbekende in Zeeland. Ze was tussen 2013 en 2016 waarnemend burgemeester in de gemeente Vlissingen en van 2009 tot 2013 korpschef van de politie in Zeeland.

Opvallend detail is dat Demmers momenteel waarnemend burgemeester is in Veldhoven, de gemeente waar Delhez naartoe gaat. Voor haar periode in Zeeland was Demmers wethouder in Bergen op Zoom (van 1994 tot 1997), burgemeester in Reusel-de Mierden van 1997 tot 2002 en eerste burger in Best tussen 2002 en 2009.

Demmers was bovendien tussen 2015 en 2018 landelijk partijvoorzitter van D66.

Gemeentebestuur wil toekomstvisie maken

Commissaris van de koning Han Polman is tot de benoeming gekomen na overleg met de fractievoorzitters en wethouders in Noord-Beveland. Het gemeentebestuur wil een toekomstvisie maken voor het eiland, met iets meer dan 7300 inwoners de kleinste gemeente van Zeeland.

Demmers gaat zich daarmee ook bemoeien. De visie moet voor de zomer van 2019 klaar zijn en is volgens alle betrokkenen ook van belang voor een nieuwe burgemeester.

In juni volgend jaar praat de commissaris opnieuw met de fractievoorzitters en wethouders. Demmers begint op dinsdag 27 november in Noord-Beveland. Ze wordt op een later moment officieel geïnstalleerd.