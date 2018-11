De Oostbuis van de Westerscheldetunnel is zondagmiddag ruim een half uur afgesloten vanwege een spookrijder.

Dat meldde WTS Verkeer via Twitter.

Volgens de politie reed er een bestuurder met hoge snelheid in de verkeerde richting door de tunnel naar Terneuzen. De spookrijder liet vervolgens zijn auto achter in de berm aan de Zeeuws-Vlaamse kant en is er te voet vandoor gegaan. Een vrouw is in de auto blijven zitten.

De politie meldt op Twitter dat de reden van het spookrijden mogelijk een conflict was tussen twee gebruikers van de tunnel.

Rond 19.30 uur is de spookrijder aangehouden, aldus de politie. Het gaat om een 39-jarige Pool, die vermoedelijk te veel gedronken had. Hij is voor verhoor meegenomen naar een politiecellencomplex.

Voor de tunnel, aan de kant van Terneuzen, stond daardoor file.