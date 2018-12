Drie bestuurders zijn in de nacht van zaterdag op zondag in Midden-Zeeland tijdens een politiecontrole betrapt op het rijden onder invloed. De controles werden gedaan in Goes, Vlissingen en Middelburg.

De eerste bestuurder reed zaterdag rond 20.10 uur op de Albert Joachimikade in Goes. De 46-jarige man uit Vlissingen moest een speelseltest ondergaan, waaruit bleek dat hij onder invloed was van cocaïne en amfetamine. De verdachte kreeg een rijverbod van 24 uur opgelegd, meldt de politie.

De tweede verdachte werd zondagochtend rond 2.15 uur gecontroleerd aan de Koepoort in Goes. Uit een speekseltest bleek dat hij mogelijk onder invloed was van THC. Het rijbewijs van de man is ingevorderd en hij kreeg tevens een rijverbod van 24 uur.

In Vlissingen werd een 26-jarige inwoner uit die stad rond 23.15 uur aangehouden op het Van Houtenplein. Na een blaastest bleek dat hij had gedronken en positief werd getest op het gebruik van THC. De 26-jarige man kreeg ook een rijverbod van 24 uur.

Ook in Middelburg werd een man aangehouden, nadat surveillerende agenten zagen dat een automobilist op de Koudekerkseweg behoorlijk hard reed. De bestuurder was een 32-jarige man uit Zoutelande.

De man bleek 685 ug/l alcohol in zijn bloed te hebben, wat meer dan het driedubbele is van de toegestane hoeveelheid van 220 ug/l. Het rijbewijs van de 32-jarige Zoutelander is ingevorderd.