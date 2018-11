Een 22-jarige Middelburger is vrijdag aangehouden voor het schietincident die maandag in zijn woning aan de Westerscheldestraat heeft plaatsgevonden. Hierbij raakte een 20-jarige plaatsgenoot gewond.

De recherche heeft de zaak nog in onderzoek.

De politie kreeg maandag rond 16.00 uur een melding van een schietincident aan de Westerscheldestraat in Middelburg. In de portiek bij de woning troffen agenten een twintigjarige vrouw uit Den Haag aan.

Zij was volgens de politie aan het boenen en sporen van een incident aan het verwijderen. De Haagse is aangehouden. In de woning namen de agenten een vuurwapen en verdovende middelen in beslag.

Rond 16.15 uur die maandag meldden twee mannen zich in het ziekenhuis in Vlissingen. Zij vertrokken weer, waarschijnlijk toen ze niet de hulp kregen die ze wilden hebben, aldus de politie. Agenten troffen hun auto even later aan in Vlissingen en namen het voertuig in beslag.

Het politieonderzoek leidde daarna naar de Radenhove in Middelburg, waar in een auto een gewonde jongeman werd aangetroffen. Het slachtoffer moest zich in het ziekenhuis laten behandelen.

Ook deze auto is in beslag genomen.