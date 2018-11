Het Bondenberaad Groot Goes (BBGG) vraagt NS Stations zo snel mogelijk een overdekte wachtruimte te maken op het treinstation van Goes.

Het perron van het Goese NS-station is de laatste tijd op verschillende vlakken aangepast. Het BBGG, verbond van ouderenbonden in de gemeente Goes, is blij dat de ijzeren banken zijn vervangen door comfortabele houten exemplaren en dat de perrons nu de juiste in- en uitstaphoogte van de treinen heeft.

"Het oude perron beschikte echter ook over een flinke overdekte wachtruimte in het midden en kleinere overdekte en beschutte banken aan de zijkanten van het perron. Die zijn ineens verdwenen", schrijft Guust de Kok namens het BBGG in een brief aan NS Stations.

De gezamenlijke ouderenbonden in de gemeente Goes vragen NS Stations het perron zo snel mogelijk van minstens één grote en enkele kleinere beschutte zitgelegenheden te voorzien, omdat "het winterseizoen voor de deur staat".