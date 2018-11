Midden-Zeeland Hulpdiensten rukken uit na lek ammoniak in Middelburgse zorginstelling De hulpdiensten zijn zondagochtend uitgerukt nadat ammoniak had gelekt in een koelkast in een zorg- en revalidatiecentrum in Middelburg. Drie bewoners van het centrum ademden de stof in. De naasten van de personen zijn op de hoogte gebracht.