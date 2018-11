De gemeente Goes wil onderzoeken of in een groenstrook langs de Tiendendreef een aantal tiny houses kunnen worden gebouwd.

Het zou om een proef van tien jaar gaan. De groenstrook aan de Tiendendreef ligt achter basisschool De Kring.

Volgens wethouder Derk Alssema heeft de gemeente van verschillende kanten vragen gekregen. "We gaan die plannen de komende maanden met alle partijen uitwerken", zegt hij.

Tiny houses zijn compacte, energiezuinige en betaalbare woningen. "Mensen die duurzaam willen wonen hebben belangstelling voor dit soort huizen, maar ze kunnen ook bestemd zijn voor mensen die op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte."

De kleine huizen staan al in meerdere gemeenten in Nederland. De gemeente Middelburg heeft een paar maanden geleden toestemming gegeven voor de bouw van vier tiny houses in Sint Laurens.