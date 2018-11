De tijdelijke rotonde van de Sloeweg (N62) bij Nieuwdorp is beschadigd en gaat maandagavond op de schop. Het verkeer moet die nacht rekening houden met afsluitingen.

De tijdelijke rotonde is in september in gebruik genomen, als tussenstap in de bouw van knooppunt Sloeweg. Omdat meerdere gele verhoogde banden op de rotonde zijn losgereden, wordt een deel van deze banden vervangen door reflectoren (kattenogen) en witte lijnen. Ook wordt er gewerkt aan de verlichting.

Kattenogen zijn reflectoren die op het wegdek worden geplakt, zodat het verkeer de reflectie van de eigen verlichting kan gebruiken om zich te oriënteren.

De werkzaamheden beginnen maandag (19 november) om 19.00 uur en duren naar verwachting tot dinsdag (20 november) 5.00 uur. "Om veilig te kunnen werken worden enkele rijrichtingen op en naar de rotonde afgesloten", laat de provincie Zeeland weten.

Als de werkzaamheden uitlopen, wordt er ook de volgende nacht van 19.00 uur en 5.00 uur gewerkt.

Verkeer wordt omgeleid

Verkeer vanuit Goes (A58) richting Middelburg, Nieuwdorp, Vlissingen en de havens van Vlissingen-Oost 0–7000 rijdt via de Westerscheldetunnelweg (N62), Assenburgweg en Europaweg-Oost. Verkeer vanuit Terneuzen (N62) richting Middelburg, Vlissingen, Nieuwdorp en de havens 0–7000 rijdt via de Assenburgweg en Europaweg-Oost.

Verkeer vanuit Vlissingen, Middelburg, Nieuwdorp en de havens 0–7000 richting Gent, Terneuzen, ’s-Heerenhoek, Goes en Bergen op Zoom rijdt via de Frankrijkweg, Europaweg-Oost en Assenburgweg.

Verkeer vanuit Terneuzen (N62) richting Goes en Bergen op Zoom (A58) en het verkeer vanuit Goes en Bergen op Zoom (A58) richting Terneuzen (N62) kan zonder hinder de bestaande route volgen.

De provincie verwacht knooppunt Drie Klauwen bij Nieuwdorp halverwege volgend jaar te kunnen openen voor het verkeer.