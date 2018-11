Mensen die een sportevenement op de terreinen van Staatsbosbeheer in de provincie Zeeland organiseren hoeven zich geen zorgen te maken over de kosten. De provincie heeft de bijdragen die organisatoren moeten betalen afgekocht voor de komende twee jaar.

Daar is een bedrag van 8000 euro per jaar mee gemoeid.

Volgens gedeputeerde Carla Schönknecht gaat het om kleine, niet-commerciële evenementen zoals de Poelbosloop van AV’56, meerdere mountainbiketochten van Xtreme, maar ook om de Kustmarathon, die nog altijd voor een groot deel draait op vrijwilligers.

Het gaat om evenementen die in 2017 of 2018 plaatsvinden. Nieuwe worden apart beoordeeld. Organisatoren van commerciële activiteiten moeten wel in gesprek met Staatsbosbeheer over hun bijdrage voor het gebruik van de terreinen. “Wij vinden het belangrijk dat onze natuur ook beleefbaar is”, zegt gedeputeerde Carla Schönknecnt. Eind 2020 wordt bekeken of de afkoop heeft gewerkt.