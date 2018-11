De politie heeft vrijdag een tweede verdachte aangehouden voor een schietincident in een woning in de Westerscheldestraat in Middelburg eind oktober. Eerder werd al een twintigjarige vrouw aangehouden.

Eind oktober ging de politie af op een melding van een schietincident in de woning. Bij aankomst troffen zij een vrouw boenend aan in de portiek. Zij was de sporen van het incident aan het wissen.

De vrouw is hierop meegenomen naar het politiebureau. De politie meldt aan NU.nl dat de vrouw inmiddels is vrijgelaten. Zij konden geen uitspraak doen of de vrouw nog verdachte is in de zaak.

In de woning heeft de politie een vuurwapen en verdovende middelen gevonden. De vrijdag aangehouden verdachte, een 22-jarige man, is de bewoner van de woning aan de Westerscheldestraat.

Slachtoffer werd in auto aangetroffen

Het slachtoffer, een twintigjarige man, werd in een auto aangetroffen in Radenhove. Hij is naar het ziekenhuis in Goes gebracht, waar hij aan zijn verwondingen is behandeld. Zijn auto is in beslag genomen.

Eerder die dag hadden twee mannen zich gemeld in het ziekenhuis in Vlissingen, maar zij vertrokken later per auto. Deze auto is in Vlissingen aangetroffen en in beslag genomen. Het is nog onbekend wat de twee auto's met het schietincident te maken hebben.