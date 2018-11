Midden-Zeeland 41-jarige man vrijgelaten na verdenking betrokkenheid drugsvondst Een 41-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, die in de nacht van vrijdag op zaterdag werd aangehouden in het havengebied van Vlissingen, is vandaag op last van de Officier van de Justitie in vrijheid gesteld.