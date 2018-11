De gemeente Borsele plaatst deze week op vijf locaties bladkorven. Daarin kunnen inwoners bladeren kwijt die in deze herfstmaanden volop van de bomen vallen.

De gemeente krijgt regelmatig vragen en opmerkingen over bladeren die zich op straat ophopen. De korven blijven tot december staan. Daarna kijkt de gemeente in overleg met inwoners en de buitendienst of de proef succesvol is verlopen.

De bladkorven, die wekelijks worden geleegd, zijn alleen bestemd voor bladeren die in de straten en op pleinen en grasvelden liggen en niet voor ander groenafval.

De korven komen te staan op het plein in Borssele, op het Klimopplein en in de Magnoliastraat in 's-Gravenpolder, in de Marktstraat in 's-Heerenhoek en op het Oranjeplein in Nieuwdorp.