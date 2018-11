Een woning aan de Westerscheldestraat in Middelburg is maandagochtend op last van de burgemeester drie maanden gesloten. In oktober werden er harddrugs en een vuurwapen gevonden. De aanleiding voor de doorzoeking was een schietincident die eerder die dag plaatsvond.

Tijdens de schietpartij op 22 oktober raakte een persoon gewond. Al snel werd een twintigjarige vrouw aangehouden voor de schietpartij.

Op het moment van de aanhouding was de vrouw in haar portiek sporen van het incident aan het verwijderen.

Het twintigjarige slachtoffer is met een vriend uit eigen beweging naar het ziekenhuis in Vlissingen gereden, maar vertrokken even later per auto. Dit voertuig werd later in Vlissingen aangetroffen en werd direct in beslag genomen.

Even later werd de man in een andere auto in Radenhove aangetroffen. Hij is naar het ziekenhuis in Goes gebracht, waar hij aan zijn verwondingen is behandeld. Ook het tweede voertuig werd in beslag genomen.