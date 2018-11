Een man is zaterdagavond met zijn auto tegen een boom in Geersdijk gereden. Hierbij ontstond een flinke ravage. De man had mogelijk gedronken.

Rond 23.55 uur reed de man op de Stekeldijk tegen een boom. Door de klap raakte één portier volledig los van de auto. Ook verloor de Seat Leon een wiel. Het voertuig kwam aan de andere zijde van de weg in de berm tot stilstand. De auto is net niet van de dijk naar beneden gereden.

Andere weggebruikers werden door omwonenden geattendeerd op het autowrak. Er werd een ambulanceteam opgeroepen, maar toen zij arriveerden was de automobilist al vertrokken. Hij is even later alsnog door de politie getraceerd en onderzocht in de ambulance. De man hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Wel is hij meegenomen naar het bureau omdat hij vermoedelijk onder invloed van alcohol achter het stuur zat. De weg was ter plekke enige tijd dicht. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld. De weg was rond 01.20 uur weer helemaal vrij.